Hodgson: “¿Qué puedo aprender de Guardiola? A perder”

Josep Guardiola fue víctima de una particular maldición que se vive en el Manchester City, donde los entrenadores no consiguen ganar un partido en el día de su cumpleaños.

El técnico español no pudo festejar con triunfo sus 49 años y el City sufrió muchísimo ante el Crystal Palace (9º), en un partido con unos últimos minutos enloquecidos.

Lee también: Cristiano Ronaldo y Dybala se besaron en la boca ¿Qué otros futbolistas han celebrado así un gol?

Después del partido, el reconocido técnico inglés Roy Hodgson se molestó en conferencia de prensa, cuando le preguntaron que qué podía aprender de Pep Guardiola.

“Estaba enfadado conmigo mismo en la rueda de prensa. Porque siempre me irrita un poco cuando con 72 años de edad, y habiendo trabajado 45 como entrenador te preguntan qué puedes aprender de otros entrenadores”, dijo.

“No es que no los respete, ni que piense que no están haciendo un trabajo sensacional. Pero durante la noche se me ha ocurrido la respuesta perfecta. Alguien me ha preguntado: ‘¿Qué puedes aprender de Pep Guardiola?’ Y he respondido: ‘A perder'”, añadió.

"I'm always a bit annoyed when you're 72 with 45 years in coaching and you're asked what can you learn from other coaches and managers." 👊

Roy Hodgson wasn't happy when he was asked about what he could learn from Pep Guardiola. 😳#ManCity | #CPFC pic.twitter.com/TOubsOswG1

— Manchester City News (@ManCityMEN) January 19, 2020