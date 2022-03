Qatar 2022: Irán jugó su último partido clasificatorio al Mundial, le vendieron entradas a mujeres y al final no las dejaron entrar al estadio

Decenas de mujeres gritaron “tenemos objeciones” frente al estadio como protesta por la prohibición, según un vídeo publicado por el periódico Khabaronline.

“Dijeron que las mujeres podíamos comprar entradas y acudir al estadio. Compramos las entradas y ahora nos dicen que no podemos entrar”, explicó una aficionada al medio semioficial Fars. “Todas las mujeres que estamos aquí tenemos entradas”, indicó.

Las autoridades no ofrecieron explicaciones por el cambio de política. Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3 mil 500, ante las presiones de la Fifa.

Pero la irrupción de la pandemia del coronavirus puso fin a la asistencia a partidos y por ello no volvió a repetirse la presencia de mujeres en los estadios hasta este año.

A finales de enero, por segunda vez en cuatro décadas, se permitió la asistencia en Teherán de unas 2 mil aficionadas al encuentro de Irán contra Irak, en el que los iraníes sellaron su clasificación para el Mundial de Qatar.

En aquel partido una aficionada dijo a Efe que esperaba que no fuese la última vez que se permitiese la asistencia de mujeres a los estadios, algo que ya no está claro.

Female fans were denied entry for Iran vs Lebanon match at the Imam Reza Stadium in Mashad. https://t.co/9BIhmSTX8b

— FootballPakistan.com (@FootballPak) March 29, 2022