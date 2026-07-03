¿Qué hicieron con el regalo? Influencer obsequia relojes Rolex a jugadores de México por eliminar a Ecuador en el Mundial

La selección de México ha demostrado estar en un buen nivel en este Mundial 2026, ya que no solo se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del torneo, sino que también ha tenido una actuación sobresaliente durante la competición.

La clasificación de la Tricolor se dio luego de que el equipo de Javier "El Vasco" Aguirre derrotara por 2-0 a Ecuador el pasado 30 de junio, con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

El conjunto mexicano ha demostrado desde el inicio de la competición que está en un buen nivel, no solo por ganar sus tres partidos de la fase de grupos con una puntuación perfecta de nueve puntos, sino también por no recibir ningún gol en lo que va del torneo.

Por ello, resulta sorprendente que se haya viralizado el gesto que un creador de contenido tuvo con el equipo después de que eliminó a Ecuador.

Medios mexicanos informaron que un reconocido creador de contenido llamado SteveWillDoIt visitó a la selección de México en el Centro de Alto Rendimiento para entregarles un reloj Rolex a cada uno de los integrantes del plantel.

El creador de contenido SteveWillDoIt le regaló a jugadores de la Selección Nacional ROLEX 🤯



Hace tres días, el mismo Steve publicó en IG una apuesta donde ganaría 1.2 MDD si México derrotaba a Ecuador y, en esa misma publicación comentó que le había comprado dichos relojes a… pic.twitter.com/2vpz0MH76k — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 3, 2026

El creador de contenido, de 27 años, es reconocido no solo por sus retos extremos, sino también por regalar artículos de lujo y extravagantes a sus amigos, familiares y personas cercanas.

El momento quedó grabado en un video, en el que el creador de contenido lleva una maleta con los relojes que entregará a los jugadores de México. Al recibirlos, los seleccionados reaccionan con sorpresa y comienzan a observarlos.

JUGADORES DEL TRI RECIBEN ROLEX COMO REGALO



El reconocido influencer estadounidense SteveWillDoIt visitó a la selección #mexicana para obsequiarles relojes #Rolex a los futbolistas, luego de ganar una apuesta millonaria al acertar el marcador del partido ante Ecuador. pic.twitter.com/O416ltdDCo — 24 Morelos (@24_morelos) July 3, 2026

Según ESPN, el propio creador de contenido había hecho, antes del partido, una apuesta con la que ganaría más de US$1 millón si México eliminaba a Ecuador y, de lograrlo, regalaría un reloj Rolex a cada jugador y a los integrantes del cuerpo técnico.

Un reloj Rolex puede costar aproximadamente entre US$6 mil 500 y US$180 mil.

Sin embargo, este 3 de julio, mediante un mensaje en sus redes sociales, la selección de México anunció que los jugadores, de mutuo acuerdo, decidieron devolver los relojes.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

"La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido SteveWillDoIt los relojes que por iniciativa propia les había regalado", señaló la selección de México en un comunicado.

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