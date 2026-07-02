“¿Y si sí?” el origen de la popular frase de ilusión que los aficionados de México usan en este Mundial 2026

La selección de México ha demostrado estar en un gran nivel en este Mundial 2026, por lo cual la ilusión y las expectativas crecen a medida que "El Tri" avanza en la competición.

Desde su partido inaugural contra Sudáfrica, el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre ha dejado buenas sensaciones tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos y obtener una puntuación perfecta.

Además de superar a Ecuador en los dieciseisavos de final con un marcador de 2-0, el equipo mexicano también suma una curiosa racha: es el único equipo del Mundial que no ha recibido goles en el torneo.

Por tanto, la ilusión entre los aficionados ha crecido cada día más, al punto de que se ha popularizado una frase que engloba la emoción y el deseo de que "El Tri" llegue lo más lejos posible en esta Copa del Mundo y, ¿por qué no?, pueda ganarla.

Esta frase es "¿Y si sí?", y se ha convertido en el lema que resume la ilusión de la afición mexicana de llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo.

Pero ¿dónde se originó esta frase? A pesar de ser un dicho popular en este Mundial, sus orígenes, según el medio Milenio, se remontan a mucho antes.

Milenio afirma que esta frase se popularizó en el 2016 por el entonces director técnico de Pumas, Efraín Juárez, durante el torneo Clausura de ese año.

En ese momento, el técnico respondió a una pregunta sobre qué posibilidades tenía Pumas de ser campeón de liga, a lo que Juárez respondió:

"¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?", habría dicho el entrenador del club mexicano.

A pesar de que Pumas no consiguió el título de liga en ese año, en este 2026, esta frase cobró más fuerza debido al rendimiento de México en esta Copa del Mundo.

Lea también: ¡Con máscaras de Haaland! México imita el popular “remo” de Noruega tras pasar a octavos de final del Mundial



