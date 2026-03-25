¿Qué se sabe de Julio Ibáñez? El periodista deportivo retenido por hombres armados en Sudáfrica

Julio Ibáñez, conocido como "El Profe", es un periodista deportivo reconocido principalmente por su cobertura del Club América y la Liga MX, donde se ha desempeñado como reportero de cancha, conductor y analista. Había viajado a Sudáfrica como parte de la cobertura rumbo a la Copa del Mundo 2026, siguiendo de cerca al primer rival que enfrentará la Selección Mexicana en el torneo.

Lo que ocurrió después tomó por sorpresa a todos. Mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales, varias personas armadas irrumpieron en su habitación de hotel. En el video se escucha al periodista asustado preguntar "¿qué está pasando?" antes de que la señal se cortara abruptamente, dejando su situación completamente en el aire.

Desde ese momento, no se ha sabido mucho de él de manera oficial. Ni el propio comunicador ni la televisora para la que trabaja han emitido una postura pública sobre lo ocurrido, lo que ha generado preocupación en el entorno periodístico y entre sus seguidores.

En Sudáfrica hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, quien estaba cubriendo al próximo rival de México en la Copa del Mundo.



Hasta el momento se desconoce su situación. pic.twitter.com/c6RG45JdCr — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 25, 2026

¿Qué se sabe de su paradero?

De acuerdo con información publicada por el periodista Carlos Ponce de León, Ibáñez llevaría aproximadamente una semana detenido en Sudáfrica. El reporte señala que los hechos habrían ocurrido la semana pasada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su situación legal ni las causas concretas de la presunta detención.

Una de las versiones que ha circulado apunta a un posible uso de dron en una zona restringida como detonante del incidente, aunque esta información no ha sido confirmada y no aclara el contexto completo de lo sucedido.

Por ahora, el caso de Julio "El Profe" Ibáñez permanece rodeado de incertidumbre. La falta de información oficial mantiene la preocupación latente, mientras el publico del periodismo deportivo espera noticias sobre el estado y paradero del comunicador.