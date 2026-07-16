¿Qué tenía escrito? la reacción de Messi y otros jugadores al ver la botella de agua del portero Jordan Pickford

La victoria de Argentina sobre Inglaterra para avanzar a la final del Mundial dejó varios momentos curiosos, desde una agresión de Jude Bellingham contra un jugador argentino hasta un "duelo de himnos" entre los aficionados de ambos equipos.

Recientemente se viralizó otro momento que involucra a Lionel Messi, a algunos jugadores de Argentina y, curiosamente, a una botella de agua.

El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, sobre todo por la reacción de los jugadores de la Albiceleste ante la botella de agua, que presuntamente pertenecía al portero inglés Jordan Pickford.

El video muestra a tres jugadores de Argentina, entre ellos Messi, mientras observan la botella de Pickford y descubren, según AS, que tenía instrucciones escritas.

Según el medio deportivo, la botella contenía indicaciones sobre cómo cobrarían los penales los jugadores de Argentina en caso de que el partido hubiera llegado a una tanda.

En 🇦🇷 Argentina encontraron una botella con los apuntes del portero inglés Jordan Pickford y así reaccionaron algunos seleccionados de la Albiceleste, incluido el capitán #Messi | 📹 @FanaticosGMV 📸 @sudanalytics_ pic.twitter.com/rfTn7M6BvM — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) July 16, 2026

Quien se llevó todas las miradas fue Lionel Messi, ya que mostró varias expresiones al leer lo que decía la botella, desde extrañeza por las supuestas instrucciones de Pickford hasta una sonrisa al final del video.

Otros jugadores que observaron la botella y reaccionaron a las anotaciones de Pickford fueron Nico González y Enzo Fernández, quienes soltaron risas e hicieron comentarios.

En la red social X también se viralizó una fotografía en la que se observan con más detalle las anotaciones de Pickford. En ella aparecen los nombres de los jugadores de Argentina y el lado hacia el que supuestamente cobrarían un penal.

EL MACHETE DEL ARQUERO INGLÉS EN UNA BOTELLA QUE SORPRENDIÓ A MESSI TRAS EL TRIUNFO: EL DARDO DE UN AYUDANTE DE SCALONI A INGLATERRA



La encontró el masajista Marcelo “Daddy” D’Andrea y se la mostró a los jugadores. Los disparos en una hipotética definición por penales, según… pic.twitter.com/qlTuVQPQkC — infobae (@infobae) July 16, 2026

La situación generó numerosos comentarios en redes sociales, desde curiosidad por las anotaciones del portero inglés hasta extrañeza, debido a la hipótesis de que Inglaterra pretendía llevar el partido a una tanda de penales.

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