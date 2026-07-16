Fútbol Internacional
¿Qué tenía escrito? la reacción de Messi y otros jugadores al ver la botella de agua del portero Jordan Pickford
Una botella del portero de Inglaterra, Jordan Pickford, causó la sorpresa de jugadores como Messi, Nico González y Enzo Fernández por lo que tenía escrito.
Jugadores de Argentina celebran el triunfo este miércoles, al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto Prensa Libre: EFE)
La victoria de Argentina sobre Inglaterra para avanzar a la final del Mundial dejó varios momentos curiosos, desde una agresión de Jude Bellingham contra un jugador argentino hasta un "duelo de himnos" entre los aficionados de ambos equipos.
Recientemente se viralizó otro momento que involucra a Lionel Messi, a algunos jugadores de Argentina y, curiosamente, a una botella de agua.
El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, sobre todo por la reacción de los jugadores de la Albiceleste ante la botella de agua, que presuntamente pertenecía al portero inglés Jordan Pickford.
El video muestra a tres jugadores de Argentina, entre ellos Messi, mientras observan la botella de Pickford y descubren, según AS, que tenía instrucciones escritas.
Según el medio deportivo, la botella contenía indicaciones sobre cómo cobrarían los penales los jugadores de Argentina en caso de que el partido hubiera llegado a una tanda.
Quien se llevó todas las miradas fue Lionel Messi, ya que mostró varias expresiones al leer lo que decía la botella, desde extrañeza por las supuestas instrucciones de Pickford hasta una sonrisa al final del video.
Otros jugadores que observaron la botella y reaccionaron a las anotaciones de Pickford fueron Nico González y Enzo Fernández, quienes soltaron risas e hicieron comentarios.
En la red social X también se viralizó una fotografía en la que se observan con más detalle las anotaciones de Pickford. En ella aparecen los nombres de los jugadores de Argentina y el lado hacia el que supuestamente cobrarían un penal.
La situación generó numerosos comentarios en redes sociales, desde curiosidad por las anotaciones del portero inglés hasta extrañeza, debido a la hipótesis de que Inglaterra pretendía llevar el partido a una tanda de penales.
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