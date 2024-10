¿Quién es Rodri? El ganador del Balón de Oro que no usa redes sociales y no tiene tatuajes

El lunes 28 de octubre el mundo del futbol conoció que Rodri Hernández, jugador español de 28 años fue reconocido como el Balón de Oro 2024.

El mediocampista se quedó con el galardón a mejor jugador de la temporada 2023-2024 y se convirtió en el sucesor de Lionel Messi, que lo ganó en 2023.

Todo parecía apuntar a que el ganador sería el brasileño Vinícius Jr, pero sorprendentemente el que se quedó con reconocimiento fue Rodri, un futbolista que si bien juega en el Manchester City y ha sido ya campeón con la selección de España, no cuenta con los mismos reflectores que su compañero de profesión.

¿Quién es Rodri Hernández?

Rodrigo Hernández Cascante, mejor conocido como Rodri, se desempeña como mediocampista en el Manchester City de la Premier League y pese a que está en plena recuperación después de una lesión de ligamento cruzado, razón por la cual recibió el Balón de Oro en muletas, es uno de los mejores en su posición en el mundo y también ha destacado por su poca simpatía a la fama y redes sociales, algo que desentona un poco considerando que los futbolistas suelen ser bastante activistas en estas.

Se formó como futbolista en el Villarreal y el Atlético de Madrid, para luego unirse al Manchester City de Pep Guardiola en donde ha ganado cuatro Premier League consecutivas.

Además también fue pieza fundamental del triplete del City, en donde anotó el gol con el que el equipo inglés ganó su primera Champions League.

Rodri ha logrado compaginar su desempeño como futbolista profesional, que incluye también el haber ganado la Nations League y una Eurocopa con España, siendo en ambos torneos escogido como MVP, con su vida académica.

Él es graduado de la carrera de Administración y Dirección de Empresas y fuera de las canchas mantiene un perfil relativamente bajo, alejado de la fama y las redes sociales.

"La fama no me llena, no me gusta ser extravagante", llegó a decir en una entrevista cuando le fue consultado por su forma de vestir, el no tener tatuajes y por qué no hace como otras estrellas del deporte, que suelen presumir sus logros, ropa y reacciones en las redes sociales.