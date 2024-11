Rabiot devora a Italia y conquista el liderato para Francia en la Liga de Naciones Uefa

Con un doblete de cabeza, Adrien Rabiot lideró este domingo la reacción de una Francia que, con su mejor versión de los últimos meses, doblegó a Italia (1-3) en San Siro para acceder a los cuartos de final de esta Liga de Naciones como primera de grupo.

Rabiot, que encontró en Marsella la solución a ser un jugador sin equipo desde junio, volvió por todo lo alto a Italia, donde jugó 5 temporadas. Vistió la camiseta de la 'Juve' en ese tiempo, gran rival del escenario que conquistó, un San Siro casa del Inter y del Milán que quedó enmudecido ante el partido del centrocampista, gigante con un doblete de cabeza que apartó del gran objetivo a los italianos.

Reaccionó Francia en San Siro ante una Italia que llevaba los últimos cinco partidos sin perder, incluyendo uno contra esta misma selección gala en el Parque de los Príncipes. La presión en los primeros minutos en San Siro fue asfixiante. Y en el minuto 3 dio resultado. En un saque de esquina, Rabiot se elevó por encima de Buongiorno para superar a Vicario.

Italia, que podía perder solo por un gol de diferencia para mantener el liderato, agotó sus errores en esa jugada. Despertaron los de Spalletti y empezaron a igualar fuerzas con los galos, aunque sin éxito ofensivo. Estuvo muy seria Francia atrás. E Italia no era capaz de imponerse.

El problema para Italia no fue que no pudiera hacer daño. Fue que Francia, además de estar haciendo un gran partido, tuvo fortuna en una jugada que cambió por completo el partido. Porque Digne, en un lanzamiento de falta directo, puso el balón en la misma cruceta.

La madera repelió el balón, pero acabó golpeando en la espalda de Vicario para poner el 0-2. Italia estaba contra las cuerdas en casa, en San Siro. Francia era líder.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 1-3 France | Adrien Rabiot



ADRIEN RABIOT SCORES AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!! LUCAS DIGNE WITH THE ASSIST !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/Sg7cBiBvLZ