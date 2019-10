Ramos juega su partido 168 y se convierte en el hombre récord

Sergio Ramos se convierte en el futbolistas que más ha participado con la Selección de España. (Foto Prensa Libre: Federación Española de Futbol)

Ramos, actual capitán de la Roja, entró en el once inicial en el partido que se disputa en Oslo para alzarse con el récord, después que el 8 de septiembre pasado igualara a Casillas en el partido contra Islas Feroe.

“¡Enhorabuena por esos 167 partidos amigo! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la selección española”, escribía entonces Casillas en sus redes sociales para felicitar a su antiguo compañero de selección y animarle a seguir rompiendo marcas.

Campeón de Europa en el 2008 y 2012 y campeón del Mundo en el 2010, Ramos debutó con la Roja el 26 de marzo de 2005 en un partido amistoso contra China, disputado en Salamanca, que España ganó 3-0.

Ramos está a ocho partidos del récord europeo de internacionalidades que ostenta el mítico guardameta italiano Gianluigi Buffon (176) y a 16 de la marca absoluta que detenta el excentrocampista ofensivo egipcio Ahmed Hassan con 184.

Y Ramos no tiene intención de parar: “Las estadísticas están para superarlas”, afirmaba el pasado 8 de septiembre el capitán de la selección española, afirmando que “si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado”.

#RamosLeyenda | ¡¡iMPRESIONANTE!! Hemos recibido mensajes para @SergioRamos de parte de varias leyendas del fútbol:

➡ @IkerCasillas

➡ Del Bosque

➡ Xavi

➡ @marta_torre5

➡ Zidane

➡ Beckham

➡ Maldini

➡ @Kaka ¡¡DENTRO VÍDEO!!📺 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/EC7sFgFydc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 12, 2019

Hoy superará a @IkerCasillas y se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la selección española. Esta es la primera imagen de su primer partido con la absoluta. Tenía 18 años y 361 días. Nadie debutaba tan joven con España desde 1941. pic.twitter.com/jOChzdrBor — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 12, 2019

x

Contenido relacionado

> Courtois niega tener ansiedad y pide a los medios de comunicación que no publiquen “mentiras”

> Keylor Navas gana más en el PSG de lo que ganaba en el Real Madrid

> Milenials y casi cuarentones, la inesperada convivencia del futbol español