Real Madrid vence 2-0 al Espanyol y mantiene el liderato perfecto en LaLiga

El Real Madrid continúa intratable en LaLiga y este sábado derrotó 2-0 al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que le permite mantener la puntuación perfecta tras cinco jornadas disputadas. Los merengues, dirigidos por Xabi Alonso, mostraron contundencia y aprovecharon dos golazos de larga distancia para sellar un triunfo que refuerza su posición como líderes en solitario del torneo.

El partido comenzó con intensidad por parte del conjunto local, que desde los primeros minutos impuso condiciones en la posesión del balón y el ritmo de juego. El Espanyol intentó sostener el orden defensivo, pero la presión constante del Madrid terminó por abrir espacios que fueron aprovechados por los futbolistas de mayor jerarquía.

La primera anotación llegó al minuto 22, cuando Éder Militao sorprendió a todos con un disparo potente desde fuera del área que venció al portero visitante. El brasileño, que se ha caracterizado más por su trabajo defensivo, demostró calidad en ofensiva para adelantar a los blancos en el marcador y encaminar el partido a su favor.

Tras el gol, los dirigidos por Xabi Alonso mantuvieron la iniciativa y generaron más ocasiones, pero no lograron ampliar la ventaja antes del descanso. El Espanyol resistió con un bloque bajo y apostó a los contragolpes, aunque sin inquietar de manera seria al arco defendido por Thibaut Courtois.

En el complemento, el Real Madrid volvió a acelerar el ritmo y encontró en Kylian Mbappé la figura que marcó diferencias. El francés apareció al minuto 57 con otro golazo desde fuera del área, consolidando su gran inicio de temporada y sentenciando el resultado con el 2-0.

Mbappé se ha convertido en la principal arma ofensiva del equipo en LaLiga. Con su anotación ante el Espanyol alcanzó cinco goles y una asistencia en cinco partidos, números que lo colocan como el jugador más determinante del campeonato hasta el momento. Su adaptación al conjunto merengue ha sido inmediata y se refleja en la capacidad para desequilibrar en cada encuentro.

Con este triunfo, el Real Madrid llega a 15 puntos de 15 posibles y se mantiene como líder en solitario de la tabla. La efectividad en ambas áreas y el aporte de sus figuras han sido claves para consolidar un inicio de campaña perfecto. El reto ahora será sostener el rendimiento en un calendario que se volverá más exigente con la presencia de la Champions League.

El Espanyol, en tanto, no pudo resistir el poderío del Madrid y sumó una nueva derrota en su visita al Bernabéu, donde la historia reciente sigue siendo desfavorable. El equipo catalán buscará reponerse en las próximas jornadas para alejarse de la zona baja y mantenerse con aspiraciones de permanencia en la máxima categoría.