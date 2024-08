El Bank of America Stadium, de Charlotte, que vivió partidos de la pasada Copa América 2024; recibirá el último partido de pretemporada en Estdaos Unidos tanto para el Real Madrid como el Chelsea.

El cuadro madridista enfrentó previamente al Milán en donde perdió 0-1, posteriormente caería nuevamente en el "Clásico" perderían 1.2; ahora los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán triunfar por primera vez en su gira.

Mientras que el Chelsea, con su nuevo entrenador: Enzo Maresca, hasta el momento cayó primero contra el Celtic de Glasgow 1-4, luego lograría vencer al Club América de México 3-0 , y perderían 2-4 contra el Manchester City; buscarán equilibrar la balanza en su pretemporada,

El encuentro se estará jugando este martes 6 de agosto en Charlotte a las 17 horas en Guatemala.

Este será el tercer enfrentamiento en suelo estadounidense entre ambos equipos, el primero fue el 7 de agosto en 2013, los madridistas vencieron a los "Blues" 3-1, Cristiano Ronaldo marcó doblete en aquella ocasión.

La segunda sucedió el 30 de julio en 2016, en Michigan "Los Blancos" dejaron 3-2 al Chelsea, dos tantos de Marcelo y del otro lado Eden Hazard hizo dos también.

El encuentro será transmitido por la plataforma de streaming, Disney+.

Join us tomorrow night at 7:00 PM for The Soccer Champions Tour @realmadriden v @ChelseaFC! Click the link below to buy your tickets today!https://t.co/ubUbOLlvNI pic.twitter.com/bc5WDjMxoc