Real Madrid vs. Espanyol: Día y hora del partido por la quinta jornada de La Liga

Real Madrid recibe al Espanyol en busca de mantener su paso perfecto en LaLiga, este sábado, por la quinta jornada de LaLiga, el Real Madrid se enfrentará al Espanyol en el Santiago Bernabéu con el objetivo de continuar su impecable arranque en el torneo doméstico.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, los merengues lideran la tabla con puntuación perfecta tras cuatro victorias consecutivas, impulsados por un Kylian Mbappé en estado de gracia, quien se ha consolidado como el gran referente del equipo.

El conjunto blanco llega a este compromiso tras debutar en la UEFA Champions League con una ajustada victoria ante el Olympique de Marsella, en un partido donde Mbappé fue protagonista al marcar dos goles desde el punto penal.

El duelo ante el Espanyol promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El equipo catalán ha sorprendido en este inicio de temporada, acumulando tres victorias y un empate que lo colocan en la tercera posición de la tabla con 10 puntos.

Día, hora del encuentro Real Madrid y Espanyol

El encuentro por la quinta jornada de La Liga entre merengues y periquitos será este sábado 20 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu.

El partido entre el Real Madrid y Espanyol será a las 08:15 horas de Guatemala. Además, se puede seguir en el en directo de Prensa Libre por Datafactory.

Sin embargo, el Real Madrid afrontará este encuentro con una baja sensible: el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, uno de los fichajes estrella de la temporada, estará fuera de acción aproximadamente dos meses debido a una lesión.