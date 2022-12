Regresa la Premier League con el ‘boxing day’

Fiel a la tradición, el reencuentro con la rutina coincide con la puesta en escena del conocido como boxing day, una fiesta del fútbol en todo el Reino Unido que propicia un lleno absoluto en cada uno de los estadios.

Echa el balón a rodar en Londres, en el Brentford Community Stadium con el duelo local ante el Tottenham. El cuadro de Antonio Conte retoma la competición desde el cuarto lugar y después de haber firmado una leve recuperación en su último partido tras ganar al Leeds tras perder tres de los cuatro choques anteriores. El conjunto local de Thomas Frank, por su parte, está acomodado en el ecuador de la clasificación.

💬 "The fans have welcomed me so warmly at this club."

❤️ Catch our interview with Zinchenko ahead of our Boxing Day match 👇

