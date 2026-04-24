Revelan video del cuerpo de Maradona en juicio y reavivan debate sobre su atención médica

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este miércoles 22 de abril una de sus jornadas más impactantes. En los tribunales de San Isidro, la fiscalía presentó un video de 17 minutos que muestra el cuerpo del astro horas después de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020 en Tigre. Las imágenes provocaron el llanto de su hija Gianinna, presente en la sala.

El médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el certificado de defunción, describió que Maradona estaba “muy edematizado, con la cara y los miembros hinchados. Parecía un globo”, para evidenciar que su deterioro físico era visible días antes de su muerte. El subcomisario Lucas Farías afirmó que la habitación no tenía condiciones para una internación domiciliaria. “Lo vi como una habitación normal, no como un lugar de tratamiento”, declaró.

El juicio, iniciado el 14 de abril tras la anulación del primer proceso por un escándalo que involucró a una jueza que grababa en secreto un documental sobre el caso, juzga a siete profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual, señalados de negligencia en la atención médica de Diego Maradona. Entre los acusados están Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, quienes enfrentan penas de 8 a 25 años de prisión. Todos sostienen su inocencia.

Imágenes del cuerpo de Maradona se exhiben durante el segundo juicio en Buenos Aires este 23 de abril. (Foto Prensa Libre: RS)

Las declaraciones más llamativas

Luque negó este jueves 23 de abril haber sido el médico tratante de Maradona y aseguró que no participaba del tratamiento médico. "Los enfermeros no me reportaban a mí. No era el dueño de la salud de Diego como dicen", afirmó el neurocirujano. Sin embargo, durante la audiencia se reprodujo un audio de la médica Nancy Forlini dirigido a la psiquiatra Cosachov donde la señala directamente como responsable del seguimiento del paciente, contradiciendo la versión de Luque.

Gianinna la hija de Diego Maradona, quien declaró días antes en el juicio, afirmó que Luque la había manipulado de manera "absoluta y horrible" para convencer a ella y a sus hermanas de optar por la internación domiciliaria tras la cirugía. La fiscalía, por su parte, ha calificado al equipo médico como un "grupo de improvisados" que conocía el historial de salud del astro, que incluía cirrosis, corazón agrandado, deterioro neurológico y adicción al alcohol y psicofármacos.

Fernando Signorini, preparador físico de Maradona entre 1983 y 1994 y amigo personal del astro, pidió que se deje trabajar a la justicia sin influencias externas. "Todo el mundo tomó posición por influjo de los medios; ya condenaron a algunos o absolvieron a otros. Diego hubiera exigido justicia", expresó con contundencia.

14/04/2026.- Una persona sostiene la maqueta de la casa donde murió Diego Armando Maradona, a la entrada del tribunal de San Isidro en Buenos Aires (Argentina). El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó en un tribunal con la presencia de la familia del astro. (Foto Prensa Libre: EFE/ Adan Gonzalez).

Un proceso que se extenderá hasta julio

El video del cuerpo de Maradona más allá de las capturas de imagen no está disponible para el público. La justicia prohibió que las cámaras de transmisión oficial capturaran la grabación durante la audiencia, protegiendo la dignidad del fallecido y la integridad del proceso judicial.

El segundo juicio contempla unos 120 testigos y dos audiencias semanales, por lo que se espera que se extienda hasta al menos julio de este año, cuando se conocerá si los siete profesionales de la salud enfrentarán condenas de entre 8 y 25 años de prisión por la muerte del campeón mundial de 1986.