Rivaldo: “El Barcelona puede conseguir otro triplete con Neymar”

Neymar ya no quiere jugar en el París Saint Germain, pero el preció de su cláusula de rescisión es alto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En declaraciones a Betfair, casa de apuestas de la que es embajador, el brasileño repasó la actualidad del Barcelona que, con el inicio del mercado estival, está copada por las especulaciones sobre posibles incorporaciones.

“Claro que el Barcelona puede conseguir otro triplete con Neymar. Yo creo que su salida fue un error. No lo dice, pero todo el mundo sabe que su salida fue una equivocación”, analizó el exjugador del Barcelona.

En este sentido, calificó de “normal” que el aficionado azulgrana se muestre contrario a un eventual regreso del brasileño, si bien matizó que “cuando empezase a jugar con Messi y con Suárez, volviese a hacer sus regates y a marcar sus goles, seguro que la afición cambiaría de opinión”.

Además, Rivaldo subrayó en que, atando ahora su fichaje, el FC Barcelona evitaría que el Real Madrid pudiera contratar a Neymar en el futuro.

“Yo prefiero que si deja el PSG sea para jugar en el Barcelona y no para jugar en el Real Madrid, pero no por nada, sino porque Neymar en el Real Madrid no sería bueno para el Barcelona. Yo haría un esfuerzo económico para ficharlo, porque si no, te arriesgas a reforzar a un rival directo”, zanjó.

