Roberto Carlos le regaló una camiseta firmada a Lionel Messi y el argentino le agradeció así

Hace semanas en una entrevista con el diario Olé de Argentina, Lionel Messi aseguró que se arrepentía de no haberle pedido la camiseta al fenómeno Ronaldo y a Roberto Carlos cuando se enfrentaron.

Roberto Carlos no lo pensó dos veces y se la hizo llegar. Le firmó esta dedicatoria: “Para el Grande Leo Messi con cariño”. Y con la felicidad en niño La Pulga grabó un vídeo y le agradeció al exdefensa de Brasil y el Real Madrid.

“Hola Roberto. Bueno, nada, acá me llegó tu camiseta. La verdad que muy agradecido de tener esta joya. Yo en su momento dije que me hubiera gustado tenerla y me la mandaste. Muchísimas gracias, te voy a mandar la mía”, dijo Messi en el video que compartió Roberto Carlos en su historia de Instagram.

La camisola del exjugador brasileño pasará a formar parte del museo privado que tiene Messi en su casa y en la cual colecciona todas las camisetas que ha intercambiado a lo largo de su historia.

Entre las distintas camisolas que posee Messi están las de Pablo Aimar (Zaragoza), Ángel Di María (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Kun Agüero (Manchester City), Thierry Henry (selección de Francia) o Cesc Fábregas (selección de España), entre muchas más.

Leo Messi ha vivido horas intensas desde el 10 de agosto. Su presentación, la salida del Barcelona y el primer entrenamiento con el PSG habían acaparado la atención de la prensa internacional.

Y ahora este vídeo, de agradecimiento a un brasileño histórico que se tomó la molestia de enviarle la casaca verde y amarilla autografiada. Messi sigue cautivando, ahora, desde París, Francia.