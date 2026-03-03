Rodrygo se pierde lo que resta de temporada y el Mundial 2026: duro golpe para Brasil y el Real Madrid

El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, la sexta lesión de este tipo que padece un futbolista del primer equipo del Real Madrid desde el 10 de agosto del 2023, cuando Thibaut Courtois se lesionó en un entrenamiento. Tras él, la han sufrido Militao —en dos ocasiones—, Alaba y Carvajal.

Se trata de seis lesiones graves de rodilla que han marcado el paso del Real Madrid en las últimas tres temporadas. En la primera, eso sí, sin Courtois durante la mayor parte de la campaña y sin los centrales Militao y Alaba, el Real Madrid de Carlo Ancelotti pudo sobreponerse y ganó la Liga y la Liga de Campeones.

Cerró el 2024 con cinco títulos, los últimos conquistados por un Real Madrid que en el 2025 y en lo que va del 2026 no ha conseguido añadir trofeo alguno a sus vitrinas. A finales del 2024, a pesar de los éxitos, sufrió otros dos varapalos en forma de lesiones graves.

Dani Carvajal, capitán, cayó en octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo, mientras que Militao, un mes después, en noviembre, volvió a sufrir una rotura del ligamento cruzado, pero en la rodilla contraria —la derecha— a la del 2023 —la izquierda—.

Además, fuera de la primera plantilla, pero en dinámica del primer equipo, dos canteranos sufrieron también lesiones graves de rodilla durante la pretemporada del 2024: César Palacios y Joan Martínez.

La temporada 2024-2025 se cerró tras noviembre sin lesiones de rodilla, pero acumuló 51 lesiones en total, 37 de ellas musculares; una dinámica que se mantiene en la actual campaña y que marca el día a día. La de Rodrygo vuelve a poner este tipo de lesión en el foco tras un 2025 sin sufrirla.

La lesión de Rodrygo, una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta el final de la presente temporada y le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informó el Real Madrid en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha", señaló el club.

Esta lesión implica varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego. Disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes, una vez superada una “tendinosis en el isquio de la pierna derecha” que, junto con una sanción por una expulsión en la Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

Otra baja de larga duración para el Real Madrid en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada. El 10 de diciembre rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero desde su llegada en el 2019 acumuló momentos decisivos, especialmente en la Liga de Campeones.