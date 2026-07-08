Romelu Lukaku convierte la suplencia en el arma secreta de Bélgica en el Mundial 2026

En un torneo donde los partidos de eliminación directa suelen decidirse por pequeños detalles, Bélgica ha encontrado una fórmula poco habitual para inclinar la balanza a su favor: reservar a Romelu Lukaku para el momento justo.

El delantero del Nápoles, condicionado durante la temporada por una serie de lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas durante 44 partidos entre su club y la selección belga, ha transformado la suplencia en una ventaja competitiva.

Lejos de perder protagonismo, ha convertido cada ingreso en una amenaza inmediata para sus rivales.

El impacto de Lukaku desde el banquillo

En sus apariciones como suplente durante el Mundial 2026 registra:

3 goles.

1 autogol provocado.

Participación directa en cuatro anotaciones.

Máximo goleador de Bélgica en el torneo.

Su influencia ha sido inmediata desde el primer partido.

3 - Romelu Lukaku in his last three World Cup matches



vs New Zealand: 1 shot, 1 goal ⚽

vs Senegal: 1 shot, 1 goal ⚽

vs USA: 1 shot, 1 goal ⚽



Audacious. pic.twitter.com/FVf707HDkL — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Un especialista en cambiar partidos

El debut frente a Egipto marcó el inicio de la tendencia. Lukaku ingresó en la segunda parte y apenas 14 segundos después provocó el autogol que significó el empate 1-1 definitivo, sin necesidad de tocar el balón. Su irrupción obligó al defensor egipcio a enviar el centro al fondo de su propia portería cuando el delantero se preparaba para definir.

Después de ser titular sin marcar frente a Irán (0-0), el cuerpo técnico volvió a dosificar sus minutos en el cierre de la fase de grupos contra Nueva Zelanda.

La apuesta volvió a funcionar.

Lukaku ingresó al minuto 84:25 y apenas 55 segundos después, al 85:20, anotó de cabeza el 4-1 parcial en la victoria por 5-1 que aseguró el primer lugar del Grupo G.

Su influencia volvió a aparecer en los dieciseisavos de final frente a Senegal.

Con Bélgica perdiendo 0-2, Rudi García recurrió nuevamente al delantero tras el descanso. En el minuto 85 marcó el descuento (1-2), un gol que cambió por completo la dinámica del encuentro y abrió el camino hacia una remontada que terminó consumándose en la prórroga con triunfo por 3-2.

lo empata belgica con autogol de egipto provocado por lukaku pic.twitter.com/HAQHA9yiW4 — victor herrera m (@vicherma) June 15, 2026

Del gol al mensaje político

La historia volvió a repetirse en los octavos de final contra Estados Unidos.

Lukaku ingresó al minuto 66:50 y, en el 92:24, selló la victoria belga por 4-1 con el último gol del partido.

Sin embargo, la anotación trascendió lo deportivo por su celebración.

El atacante imitó el característico baile del presidente estadounidense Donald Trump, un gesto interpretado como una referencia a la controversia que marcó la previa del encuentro, después de que el mandatario reconociera públicamente haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la sanción que inicialmente impedía jugar al delantero estadounidense Folarin Balogun.

La decisión de la FIFA de suspender provisionalmente el castigo generó fuertes críticas de la Federación Belga de Fútbol y alimentó uno de los mayores debates institucionales del torneo.

Lukaku es hijo de migrantes y ha denunciado la doble moral que sufre en Europa: "Cuando marco, me llaman delantero belga. Cuando fallo, el delantero de ascendencia congoleña". Ha eliminado a EEUU del ultraderechista Donald Trump y se lo ha dedicado haciendo su bailecito. Grande. pic.twitter.com/S86XMyOOn0 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 7, 2026

Una estrategia que Bélgica quiere repetir

Más allá de las cifras, el rendimiento de Lukaku responde a una planificación cuidadosamente administrada por Rudi García.

El propio delantero ha explicado que aprovecha el tiempo en el banquillo para observar el comportamiento de las defensas rivales, detectar espacios y analizar los movimientos ofensivos antes de ingresar al terreno de juego.

Esa lectura previa le ha permitido aparecer con frescura física y mayor claridad táctica cuando los partidos comienzan a abrir espacios.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Romelu Lukaku 🇧🇪 es el PRIMER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca como suplente en tres partidos de una misma edición.



El récord anterior era de dos, compartido por suplentes de lujo como Roger Milla, Rudi Völler o Schürrle. pic.twitter.com/u4Aa5hfNNG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

España, el siguiente desafío

El próximo viernes Bélgica afrontará uno de sus compromisos más exigentes del Mundial cuando se enfrente a España por un lugar en las semifinales.

Frente a una selección española que ha mostrado una de las defensas más consistentes del campeonato, el papel de Lukaku vuelve a perfilarse como una de las principales cartas del conjunto belga.

En un Mundial donde las eliminatorias se definen cada vez más por los detalles, Bélgica ha encontrado en Romelu Lukaku un recurso poco habitual: un suplente capaz de cambiar el rumbo de un partido. Ante España volverá a esperar su momento. Y los antecedentes invitan a pensar que, cuando Rudi García mire hacia el banquillo, el goleador volverá a tener una oportunidad para decidir otra noche mundialista.