Se suspende momentáneamente el partido entre Nicaragua y Haití por falla eléctrica

El partido de este jueves en la noche entre Nicaragua y Haití, por la tercera fecha de la fase final de la clasificatoria, fue suspendido temporalmente en la primera mitad tras un corte eléctrico.

El encuentro, que se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, fue suspendido al minuto 28, cuando en medio de un torrencial aguacero con truenos incluidos se fue la luz en el estadio.

Tras el corte de energía, los jugadores abandonaron el terreno hacia los vestuarios, mientras el público permanece a la espera de la reanudación en las gradas.

Haití ganaba 1-0, con gol de Duckens Nazon, al aprovechar al minuto 12 una dejada involuntaria del arquero rival, incapaz de sostener un balón centrado desde la derecha.

El partido forma parte del Grupo C, donde Honduras encabeza la llave con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

En el otro partido de la jornada, Honduras recibe a Costa Roja en San Pedro Sula.