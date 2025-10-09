Fernando Tena asegura que el encuentro de Surinam y Guatemala será abierto y de goles

Selección Nacional de Guatemala se encuentra lista para enfrentar a Surinam en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas.

Herberth Marroquín

Luis Fernando Tena

El seleccionador mexicano de Guatemala, Luis Fernando Tena, habla durante una rueda de prensa previo al encuentro frente a Surinam. (Foto Prensa Libre: AFP).

La Selección Nacional de Guatemala está lista para enfrentar este viernes 10 de octubre a Surinam, en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El conjunto Bicolor llega con la obligación de sumar tres puntos vitales que le permitan escalar posiciones en el Grupo A, donde actualmente ocupa el último lugar, con apenas un punto tras dos jornadas disputadas.

El duelo se disputará en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo, Surinam, a las 15.00 horas de Guatemala.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano Luis Fernando Tena explicó la ausencia de Nathaniel Méndez-Laing: “Fue decisión mía no convocarlo. Le avisamos con mucho tiempo de anticipación”, expresó Tena.

Sobre el partido ante Surinam, el técnico anticipó un encuentro dinámico: “Me imagino el partido como un toma y daca: un equipo atacando y el otro respondiendo. No nos vamos a quedar atrás, vamos a salir a atacar, con los riesgos que eso conlleva. Habrá ataques de ambos lados y goles”, afirmó.

Tena también tuvo palabras para la afición que siempre acompaña al combinado nacional: “Siempre encontrarlos aquí en el estadio es de gran ayuda, así como el apoyo que recibimos desde Guatemala y Estados Unidos. Sentimos ese fortalecimiento que nos dan”.

Finalmente, el entrenador concluyó con un mensaje claro: “Todos estamos conscientes de la importancia del juego de mañana”.

Herberth Marroquín

Eliminatorias 2026 Futbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala Selección de Surinam 
