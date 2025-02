“Ser líderes no cambia nada”, dice Hansi Flick después del triunfo ante el Rayo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha recordado, tras la victoria conseguida ante el Rayo Vallecano (1-0), que ser otra vez líderes de LaLiga "no cambia nada", ya que deberán luchar hasta el final para ganar el título.

En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el técnico de Heidelberg ha elogiado el partido del equipo de Iñigo Pérez, de quien ha dicho que está haciendo un trabajo "fantástico" en el club rayista.

"El Rayo juega muy bien, fue un partido difícil, hemos tenido ocasiones, las hemos fallado, pero estamos contentos. En días como el de hoy, estamos muy contentos por los tres puntos, porque no fue fácil", ha destacado el alemán.

Flick ha elogiado el buen partido de Pedro González 'Pedri' -"es un futbolista extraordinario", ha dicho- y se ha referido también a las quejas de Robert Lewandowski tras ser sustituido. "Es mi decisión y ellos tienen que aceptarlo", ha dicho sobre las reacciones de algunos de sus futbolistas tras ser cambiados.

El preparador del Barcelona ha dejado al banquillo de inicio a Jules Kounde, titular habitual, por llegar tarde a la charla previa al encuentro.

"Es día de partido y antes del partido todo el mundo ya sabemos qué tienes que hacer. Son dos, tres reuniones. Y es muy importante que los jugadores estén en las reuniones. No es una cosa muy difícil de cumplir… y no es cosa mía. Es una cosa del equipo, del club. No quiero decir más. Tengo que hablar con él (Kounde). Ha llegado tarde, sí", explicó.

Cerrado triunfo

Con una sufrida victoria en Montjuic ante el Rayo Vallecano (1-0) este lunes, el Barcelona aprovechó los empates de sus dos rivales, Real Madrid y Atlético, para recuperar el liderato del campeonato español y calentar aún más la carrera por el título.

El centrocampista del Rayo Pedro Díaz (i) trata de escapar de Ferrán Torres, del Barcelona, durante el partido de LaLiga. (Foto Prensa Libre: EFE).

Tras este triunfo, el equipo catalán está igualado ahora a puntos con el conjunto blanco, con 51, pero la diferencia general de 11 goles a favor encumbra al conjunto culé a lo más alto de la clasificación.

El Atlético de Madrid es tercero a un punto del primer puesto, mientras que el Rayo Vallecano continúa en la sexta posición, con 35 puntos. Aún invictos en 2025 (10 victorias, 2 empates), los pupilos de Hansi Flick, que hace tres semanas estaban a siete puntos de la cabeza, han vuelto a lo más alto aprovechando los tropiezos de los dos clubes madrileños.

Cada punto valdrá ahora su peso en oro para los tres grandes, en una lucha que podría convertirse en una de las carreras por el título más reñidas de la historia de LaLiga.