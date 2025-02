Roja a Bellingham: Lo que el inglés le habría dicho al árbitro para ser expulsado y la reacción del Real Madrid

El encuentro entre Real Madrid y Osasuna no dejó indiferente a nadie, no solo por el empate 1-1 en el marcador, sino por la polémica expulsión de Jude Bellingham, quien fue mandado a los vestuarios de manera directa por el árbitro tras una reacción que muchos aún intentan entender.

El mediocampista inglés, que venía siendo uno de los pilares del equipo blanco, se mostró molesto por una falta no sancionada y expresó su frustración de manera directa con el árbitro. Sin embargo, esa expresión le costó caro.

Al minuto 40, el árbitro José Luis Munuera Montero mostró la tarjeta roja directa a Bellingham luego de que este le reclamara airadamente la falta no sancionada, exclamando “¡No me jodas!” en un gesto de frustración que terminó costándole su presencia en el resto del partido. La expulsión causó sorpresa, pues no parecía que el tono del jugador justificara tal sanción.

El técnico italiano, conocido por su temperamento calmado, se mostró visiblemente molesto por la decisión y opinó en rueda de prensa que el árbitro había exagerado la situación.

"Parece que el árbitro no entendió bien lo que pasó. Jude solo dijo 'no me jodas', y eso no merecía una expulsión. Prefiero no añadir más, porque quiero estar en el banquillo el próximo partido"

Comentó Ancelotti con una mezcla de frustración y prudencia, dejando claro su malestar pero optando por no entrar en mayores polémicas.

La controversia, por supuesto, no se limitó solo a Ancelotti. Dani Carvajal, uno de los capitanes del equipo, también se expresó a través de sus redes sociales, publicando una historia en Instagram con la frase “Hoy tocó expulsión”. Este mensaje, corto pero contundente, dejó claro el malestar dentro del vestuario merengue, que ha estado bajo la lupa de los medios tras varios incidentes relacionados con el VAR y las decisiones arbitrales en las últimas jornadas.

"El árbitro se ha equivocado. Dice 'Fuck off, no fuck you' pic.twitter.com/dpREAiQ99l — MARCA (@marca) February 15, 2025

Bellingham, por su parte, dejó el campo de juego con una expresión de incredulidad, consciente de que su expulsión cambiaría por completo el rumbo del partido. El joven centrocampista se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la temporada para el Real Madrid, y esta expulsión empañó una actuación individual que en general había sido destacada.

El empate 1-1 ante Osasuna deja a los blancos con más dudas que certezas, especialmente cuando el tema de las decisiones arbitrales sigue siendo uno de los puntos más sensibles dentro de la plantilla. Ancelotti, que ha llevado al equipo a la cima de La Liga y Europa, ahora enfrenta el reto de reconstruir la moral de sus jugadores, quienes se sienten cada vez más desamparados por las decisiones que llegan desde el VAR.

A lo largo de esta temporada, el VAR ha estado en el centro de la discusión, con varios equipos y jugadores cuestionando la equidad de las decisiones tomadas por los árbitros. En el caso del Real Madrid, parece que la sensación de perjuicio se ha instalado, y Bellingham no es el único que se ha mostrado frustrado. La presión es cada vez mayor, y el equipo necesitará encontrar una manera de superar estos obstáculos para no perder terreno en la lucha por los títulos.

🚨🛑 Dani Carvajal after Bellingham gets sent off: “Today it was time for red card”. pic.twitter.com/cYmatyLl3m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2025

Al finalizar el partido el árbitro central realizó el acta de la expulsión, especificando el motivo de la roja al jugador del club merengue.