“Si Messi quiere volver, tendría que ser gratis”, Joan Laporta presidente del Barcelona que también dejó una crítica a Neymar

El Barcelona terminó su primera temporada sin Lionel Messi luego de 17 años en los que el equipo culé ganó todo con el crack rosarino como su máxima figura. En las últimas horas el presidente del club catalán, Joan Laporta, se refirió a una hipotética vuelta del capitán de la selección argentina, que en 2021 pasó al París Saint-Germain (PSG). El máximo dirigente fue tajante sobre su caso y sobre el del brasileño Neymar, quien en 2017 también emigró a conjunto de la capital francesa.

“Leo fue como fue. Todos hubiéramos querido que acabara su carrera deportiva en el Barça, pero por el fair play en España y por la propuesta del PSG no ha podido ser”, afirmó Laporta en diálogo con L’Esportiu. Y luego sentenció: “Si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que antes los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no en el nuevo proyecto”. Ya en marzo el dirigente aseguró que no tenía diálogo con Messi.