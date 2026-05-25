Simeone sufre su peor registro: Atlético cayó 5-1 ante Villarreal y pierde la tercera plaza

El Atlético de Madrid cerró la temporada 2025-26 con una dura goleada 5-1 frente al Villarreal en La Cerámica. La derrota no solo dejó a los rojiblancos sin la tercera plaza de LaLiga, sino que también marcó el peor registro defensivo de la era de Diego Simeone al recibir cuatro goles antes del descanso por primera vez.

El Villarreal dominó completamente el primer tiempo con goles de Dani Parejo, Ayoze, Mikautadze y Pape Gueye. La fragilidad defensiva del Atlético volvió a quedar expuesta en una temporada donde el equipo perdió la solidez que durante años caracterizó al ciclo de Simeone.

En la segunda mitad, los colchoneros intentaron reaccionar, pero Ayoze anotó el quinto gol apenas diez minutos después del reinicio y terminó por sentenciar el encuentro. El Atlético nunca encontró respuestas ante un Villarreal contundente y efectivo en cada ataque.

La derrota supone además un golpe deportivo y económico para el club madrileño. Ahora, la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany deberá trabajar en reforzar una plantilla que mostró señales de desgaste y que necesita recuperar la firmeza defensiva de cara a la próxima temporada.

Un verano de trabajo por delante

Pese al duro cierre de temporada, el Atlético de Madrid ya piensa en la reconstrucción de cara al próximo curso. Diego Simeone tendrá el desafío de devolverle al equipo la solidez defensiva que durante años fue una de sus principales fortalezas en LaLiga.

La dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany afrontará un mercado de fichajes clave para reforzar varias posiciones de la plantilla. El objetivo será construir un equipo más competitivo y capaz de volver a pelear por los primeros puestos del campeonato español.

La afición colchonera espera que el verano traiga respuestas y nuevas incorporaciones que permitan recuperar la ilusión. Después de una campaña marcada por la irregularidad, el Atlético buscará iniciar la próxima temporada con una imagen mucho más sólida y ambiciosa.