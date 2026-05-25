Riquelme le pide debate a Florentino: “Debatir las veces que sean necesarias para comparar proyectos”

Enrique Riquelme presentó oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid e inauguró este lunes su sede electoral en el Paseo de la Castellana. Durante el acto, el empresario español retó públicamente a Florentino Pérez a debatir frente a los socios madridistas para comparar ambos proyectos de cara a las próximas elecciones del club blanco.

“Florentino Pérez pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos y el trabajo está hecho”, declaró Riquelme. El presidente de Cox Energy aseguró que su candidatura está lista para competir de frente con la actual dirigencia y pidió realizar debates “de manera sana y respetuosa” ante los socios del Real Madrid.

El empresario adelantó además que el próximo miércoles presentará oficialmente su plan de trabajo, el cual calificó como “el mayor proyecto transformacional” en los 120 años de historia del club. Según explicó, su propuesta buscará devolver protagonismo a los socios madridistas y mejorar los beneficios para los abonados.

Riquelme también lanzó críticas directas a la actual administración del Real Madrid, especialmente tras la remodelación del Santiago Bernabéu. El candidato aseguró que el socio “ha sido uno de los grandes olvidados” y cuestionó los beneficios que reciben los aficionados pese a la millonaria inversión realizada en el estadio.

Un debate que no se ve desde hace 20 años

Riquelme destacó la importancia de abrir un debate público entre candidatos a la presidencia del Real Madrid, algo que según explicó no ocurre desde hace más de dos décadas. Para el empresario, este ejercicio sería clave para acercar nuevamente a los socios a las decisiones del club y presentar diferentes visiones sobre el futuro de la institución.

El candidato aseguró que su proyecto busca construir un legado que vaya más allá de los éxitos recientes del equipo. “Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid”, afirmó Riquelme durante la inauguración de su sede electoral en Madrid, insistiendo en que el club necesita una visión más amplia e inclusiva para sus socios.

“Hay siete Copas de Europa que se han puesto en una lona, pero hay ocho más que también son parte del legado del Real Madrid”, señaló el empresario. Con ese mensaje, Riquelme intentó conectar con una parte de la masa social madridista que, según su diagnóstico, se siente alejada de las decisiones y del rumbo actual de la institución blanca.