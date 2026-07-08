“Sos lo más grande” Qué jugada de Argentina contra Egipto se tatuó un aficionado y se volvió viral

Argentina protagonizó una remontada histórica contra Egipto, en un partido en el que las emociones estuvieron presentes durante los 90 minutos, desde la alegría hasta la mayor frustración.

Durante el encuentro hubo jugadas destacadas, pero una de ellas ha sido considerada por muchos aficionados de la Albiceleste como histórica.

Se trata de un quite del jugador Leandro Paredes en los últimos minutos del partido, una acción crucial, ya que el equipo africano iniciaba un contragolpe que podía significar el fin del recorrido de Argentina en el Mundial.

La emoción que ha causado esta jugada ha sido tal que un aficionado argentino incluso se tatuó ese momento para recordarlo siempre.

Según Infobae, el usuario de Instagram Adri Aguilera82 publicó en esa red social que, después del partido, se hizo un tatuaje del quite de Paredes, específicamente del momento en que le roba la pelota al jugador egipcio.

UN FANÁTICO SE TATUÓ EL QUITE DE PAREDES ANTE EGIPTO: LA REACCIÓN DEL JUGADOR DE LA SELECCIÓN



La imagen de la jugada salvadora se grabó en la piel y el volante sorprendió al joven..



Hay jugadas que quedan marcadas para siempre y este martes Leandro Paredes dejó su sello con un… pic.twitter.com/O1xaiOFU9j — infobae (@infobae) July 8, 2026

La publicación obtuvo más de cinco mil "me gusta", incluido el del propio Paredes. De hecho, en sus historias, el aficionado menciona al mediocampista con la frase: "Sos lo más grande que hay".

El tatuaje se volvió viral rápidamente y numerosos medios y creadores de contenido reaccionaron a la ilustración y expresaron su asombro por el ingenio de los aficionados.

5️⃣🇦🇷💉EL QUITE DE LEANDRO PAREDES YA ES TATUAJE. 🤯



📸 ig/adriaguilera82 pic.twitter.com/xRnmf9uePI — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 8, 2026

Ahora, la selección de Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial. El encuentro se disputará el próximo sábado 11 de julio.

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