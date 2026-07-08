Qué dijo Didier Deschamps sobre el árbitro del Francia vs Marruecos en el Mundial 2026

La Selección de Francia se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la Copa Mundial de la Fifa 2026, cuando este jueves se enfrente a Marruecos en los cuartos de final del torneo.

En la antesala del encuentro, el seleccionador francés, Didier Deschamps, dejó claro que no tiene dudas sobre la labor del equipo arbitral designado para el compromiso.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Deschamps expresó su confianza en el argentino Facundo Tello, quien estará acompañado por sus asistentes para impartir justicia en el encuentro.

"Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que François Letexier y sus asistentes", afirmó el estratega francés.

Las declaraciones llegan después de que algunas decisiones arbitrales durante el Mundial generaran debate entre aficionados y medios de comunicación. Sin embargo, el técnico campeón del mundo en Rusia 2018 evitó entrar en polémicas y aseguró que la atención de su equipo está centrada únicamente en el rival.

"Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", añadió.

Francia buscará mantener su condición de favorita para avanzar a las semifinales. Enfrente tendrá a una selección marroquí que ha demostrado solidez y capacidad para competir al máximo nivel durante el certamen.

Los europeos aspiran a seguir en carrera por un nuevo título mundial, mientras que Marruecos intentará dar otro golpe sobre la mesa y continuar haciendo historia en la competición.

🗣💬 Didier Deschamps sur la désignation d'un arbitre argentin pour France-Maroc : "J'espère que l'arbitre sera aussi bon que Monsieur Letexier et ses assistants dans un autre match. Mon adversaire c'est le Maroc, pas l'arbitre" pic.twitter.com/Pq8NTYxsN2 — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2026

El encuentro promete grandes emociones, con dos selecciones que llegan motivadas y con el objetivo de asegurar un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Mientras tanto, Deschamps dejó un mensaje claro: la confianza en el cuerpo arbitral es total y toda la concentración de Francia está puesta en superar el reto que representa Marruecos.