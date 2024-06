Los goles de Remo Freuler y Ruben Vargas sellaron una victoria que confirma a Suiza como una de las revelaciones del torneo.

El duelo comenzó con alta intensidad, propio de unos octavos de final en los que solo los mejores 16 equipos de Europa luchan por un lugar en la siguiente ronda. Italia, dirigida por Luciano Spalletti, y Suiza, bajo el mando de Murat Yakin, abrieron esta instancia de eliminación directa con un enfrentamiento que prometía emociones y no decepcionó.

Los helvéticos, que llegaron a esta fase como segundos del Grupo A, detrás de Alemania y dejando fuera a Hungría y Escocia, dominaron gran parte del primer tiempo. Su control del partido fue casi total, manejando los tiempos y generando las ocasiones más claras. A los 23 minutos, el portero italiano Gianluigi Donnarumma evitó el primer tanto al ganar un mano a mano contra Breel Embolo. Sin embargo, al minuto 34, una precisa asistencia de Ruben Vargas permitió a Remo Freuler aparecer solo en el área y, con una volea, superar la resistencia del arquero del Paris Saint-Germain.

Italia, por su parte, tuvo pocas oportunidades en la primera mitad. La más destacada llegó a través de Federico Chiesa, quien, tras una jugada individual en el área suiza, vio su disparo desviado por un defensor. Pese a un cambio estratégico de Spalletti, introduciendo a Mattia Zaccagni por Stephan El Shaarawy, la segunda mitad comenzó de la peor manera para la Nazionale. Una salida errónea de Nicolo Fagioli permitió a los suizos recuperar el balón y, casi de inmediato, Ruben Vargas marcó el segundo gol con un preciso disparo al ángulo, dejando sin opciones a Donnarumma.

Aunque Italia tuvo algunas oportunidades para descontar, como un disparo que pegó en el poste y otro intento de Gianluca Scamacca que estremeció el arco, el equipo nunca logró encontrar su ritmo. La Azzurra quedó tocada y, pese a los esfuerzos, no pudo revertir el resultado. La victoria de Suiza podría haber sido aún más abultada si no fuera por la falta de precisión en los últimos metros.

Freuler gives Switzerland the lead against Italy



🇨🇭 1-0 🇮🇹pic.twitter.com/7Rh2mPxZyB