Surinam vence a Guadalupe en cierre del Grupo C de Copa Oro de la Concacaf

Vlijter abrió el marcador para Surinam al minuto 14 y Hasselbaink aumentó la cuenta al 79. Por Guadalupe, que jugó desde el minuto 29 con un hombre menos por la expulsión de Kelly Irep, marcó Matthias Phaeton (20).

Sobre el final del encuentro, Guadalupe sufrió la expulsión de Quentin Annette (90+5).

Costa Rica-Jamaica, el otro partido de la llave que se disputaba en Orlando, Florida, y define el ganador de la serie, se encontraba detenido por descargas eléctricas.

En los cuartos de final, el ganador del Grupo C se medirá con Canadá, escolta del Grupo B, mientras que el segundo lugar de la llave lo hará ante Estados Unidos, vencedor del B.

Alineaciones:

Suriham: Warner Hahn – Kelvin Leerdam, Dion Malone, Ridgeciano Haps, Sean Klaiber (Damil Dankerlui, 57), Diego Biseswar, Ryan Koolwijk (Roland Alberg, 57), Sergino Eduard (Nigel Hasselbaink, 67), Gleofilo Vijter (Alvaro Verwey, 82), Dimitrie Apai (Sheraldo Becker, 57) e Ivenzo Comvalius. DT: Dean Gorré.

Guadalupe: Kevin Ajax- Steve Solvet, Roman Hautrville, Antony Barón, Kelly Irep (tarjeta roja, 29), Kevin Moeson (Colman Makouke, 83), Quentin Arnette (Skeveen Romage, 82), Vikash Tillet (Thomas Pineau, 45), Morgan Saint Maximin (Kevin Malpon, 62), Raphael Mirvail (Mavrick Annerose, 63) y Matthias Phaeton. DT: Jocelyn Angloma.

