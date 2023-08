Tata Martino elogia el noble gesto de Messi y adelanta la posible titularidad de Jordi Alba en la previa al partido del Inter Miami

En conferencia de prensa, Martino se refirió al “lindo gesto” que tuvo su máxima figura Lionel Messi con su delantero Josef Martínez, al cederle un penal el miércoles pasado ante Orlando, pues hacía cuatro partidos que no convertía. “El atacante lo definen ellos. Está claro que, para como estaba el partido, fue un lindo gesto de Leo darle la posibilidad a Josef porque a veces los jugadores y los entrenadores se dan cuenta de las necesidades que tiene un goleador de meter su gol. Sobre todo, porque Josef trabajó muy bien en los últimos partidos y en líneas generales participó incluso hasta no tocando la pelota en algún gol de Leo. Estoy feliz porque hizo el gol, pero hubiera dicho exactamente lo mismo si no convertía”, comentó.

El exentrenador de México también reconoció que no sabía qué fue lo que hablaron exactamente, sin embargo, una vez consumado el triunfo, el propio Martínez reveló cómo fue que el astro argentino le dijo “cóbralo tú”. “En realidad lo iba a tirar él, pero cuando fue la jugada del penal, él me dijo que lo cobrara yo. Yo le dije -cóbralo tú-, pero me dijo -no, cóbralo tú-, así que acabé pateando yo. Al final, uno cuando tiene un penal tiene que esperar a ver qué dice el hombre”.

A la postre, Martino también le dedicó palabras a Jordi Alba, pues pese a que le dio minutos en el duelo contra el exequipo de Ricardo Kaká, este no fue titular. “Vamos a definir si está en condiciones de iniciar o no. Siguen siendo muy pocos días los que él lleva con nosotros y hablaremos con él para ver cómo se fue sintiendo”, apuntó sobre la eventual inclusión del lateral en su cuadro titular para el duelo en el Toyota Stadium, mañana a las 19:30 (hora nacional), ante el FC Dallas por la Leagues Cup.

Para finalizar su intervención, Martino, habló sobre los choques que Messi tuvo con el peruano Wilder Cartagena y el uruguayo César Araujo en ese duelo de 16 avos. “Evidentemente, hay un respeto hacia el mejor del mundo, pero a la hora de los 90 minutos los dos equipos quieren ganar. Entonces, ameritaba que tenga la participación que tuvo en la parte futbolística, que sigue siendo la esencial, y también la participación que tuvo a la hora de marcar presencia con el equipo”, dijo.

En esta misma línea, el exentrenador de Barcelona, le restó importancia y evitó comparar su comportamiento a cómo se mostró el diez durante la pasada Copa del Mundo. “Me cuesta un poco. Si bien estamos hablando de cómo reacciona frente a este tipo de situaciones, me parece que esos partidos llevan una carga emocional que te disponen de una manera determinada. Es cierto que el otro día fue un partido totalmente distinto a los anteriores, hubo más fricción. Lo atribuyo a que había muchos latinos dentro de la cancha, sobre todo muchos sudamericanos”, remarcó.

Por último, Martino no dejó pasar la oportunidad de destacar la obvia mejoría que ha mostrado su cuadro en los recientes duelos. “Claramente, el equipo mejora, estamos en un rumbo adecuado. Tenemos un equipo muy competitivo y a futuro será mucho mejor. Necesitamos tiempo”, comentó el timonel, quien lleva cuatro juegos dirigidos al frente del equipo de David Beckham y quien ya podrá contar con Tomás Avilés y Facundo Farías para reforzar su plantilla.

🗣️🗣️- Head Coach Tata Martino pic.twitter.com/fzqLIxul4w — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 4, 2023