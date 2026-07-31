Ter Stegen deja el Barcelona tras 12 temporadas y jugará cedido en el Ajax

Marc-André ter Stegen puso fin este viernes 31 de julio a una etapa de 12 temporadas en el Barcelona al abandonar la concentración del equipo en Inglaterra para cerrar su cesión al Ajax.

El movimiento marca el cierre de uno de los ciclos más estables en la portería azulgrana desde la llegada del guardameta alemán en 2014.

Ter Stegen, de 34 años, viajó a Ámsterdam después de despedirse de sus compañeros y del cuerpo técnico de Hansi Flick. Aunque mantiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, ambas partes acordaron una cesión que llevaba varias semanas en negociación y que se retrasó por diferencias relacionadas con las obligaciones fiscales que asumiría el jugador en los Países Bajos.

Doce temporadas de estabilidad

El internacional alemán llegó al Barcelona en el verano de 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach y debutó oficialmente el 17 de septiembre de ese año frente al APOEL, en la Liga de Campeones.

Desde entonces se consolidó como el dueño de la portería azulgrana y disputó 453 partidos, entre oficiales y amistosos, según el registro histórico del FC Barcelona. Durante ese período conquistó 20 títulos oficiales: seis Ligas, seis Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Con el paso de los años también asumió un papel de liderazgo dentro del vestuario hasta convertirse en uno de los capitanes del primer equipo.

📸 TER STEGEN abandona la concentració del Barça a BIRMINGHAM i vola ara mateix cap a Amsterdam.



Demà passarà revisió mèdica.



“Todavía no está hecho”, única declaració de l’alemany. @QueThiJugues @ellarguero pic.twitter.com/h3qh4KlEO9 — Nil Solà (@Nilsola10) July 31, 2026

Una salida que confirma el cambio de ciclo

La cesión al Ajax llega en medio de la reestructuración de la plantilla impulsada por Hansi Flick.

Aunque el Barcelona no ha detallado los motivos deportivos de la operación, la salida de Ter Stegen supone el fin de una de las etapas más prolongadas para un guardameta en el club y abre el camino a una nueva planificación en la portería azulgrana.

El acuerdo con el Ajax estuvo cerca de concretarse semanas atrás, pero permaneció detenido por cuestiones fiscales que finalmente quedaron resueltas, lo que permitió al jugador abandonar la concentración del equipo este viernes 31 de julio.

Good first week 😁 pic.twitter.com/C9TlPQbBgC — Marc ter Stegen (@mterstegen1) July 18, 2026

Ajax incorpora experiencia

El conjunto neerlandés suma a un portero con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y experiencia en competiciones como la Liga de Campeones y las principales ligas del continente.

Con 34 años y 44 partidos con la selección absoluta de Alemania, Ter Stegen afrontará un nuevo desafío en uno de los clubes históricos de Europa, que apuesta por su recorrido internacional para reforzar una posición clave de la plantilla.

💣🚨 | LA “CESIÓN” DE TER STEGEN



🧤 El portero alemán llegará cedido al Ajax este fin de semana y el Barça asumirá el 100% de su salario



✈️ Además, Marc-André entrenará y vivirá en Barcelona, y solo viajará a Ámsterdam los días de partido. Los desplazamientos también los pagará… pic.twitter.com/CsoTTzKxKD — PAUPE (@paupecf) July 31, 2026

El final de una etapa

La salida de Ter Stegen trasciende el mercado de fichajes porque marca el final de uno de los ciclos más exitosos para un portero en el Barcelona durante el siglo XXI.

Con su marcha, el club azulgrana pierde a uno de los futbolistas que marcaron la última década de la institución. El Ajax incorpora experiencia para su nuevo proyecto y el Barcelona abre una nueva etapa en una portería que durante 12 temporadas tuvo un dueño indiscutible.