Fútbol Internacional
Ter Stegen deja el Barcelona tras 12 temporadas y jugará cedido en el Ajax
Marc-André ter Stegen abandonó la concentración del FC Barcelona en Inglaterra para cerrar su cesión al Ajax. Su salida pone fin a una etapa iniciada en 2014, durante la que se convirtió en uno de los referentes blaugranas y conquistó 20 títulos oficiales.
Marc-André ter Stegen participa en la presentación del Barcelona antes del Trofeo Joan Gamper, disputado en agosto de 2025 en el estadio Johan Cruyff. El portero alemán deja el club tras 12 temporadas para continuar su carrera en el Ajax. Foto Prensa Libre: EFE
Marc-André ter Stegen puso fin este viernes 31 de julio a una etapa de 12 temporadas en el Barcelona al abandonar la concentración del equipo en Inglaterra para cerrar su cesión al Ajax.
El movimiento marca el cierre de uno de los ciclos más estables en la portería azulgrana desde la llegada del guardameta alemán en 2014.
Ter Stegen, de 34 años, viajó a Ámsterdam después de despedirse de sus compañeros y del cuerpo técnico de Hansi Flick. Aunque mantiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, ambas partes acordaron una cesión que llevaba varias semanas en negociación y que se retrasó por diferencias relacionadas con las obligaciones fiscales que asumiría el jugador en los Países Bajos.
Doce temporadas de estabilidad
El internacional alemán llegó al Barcelona en el verano de 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach y debutó oficialmente el 17 de septiembre de ese año frente al APOEL, en la Liga de Campeones.
Desde entonces se consolidó como el dueño de la portería azulgrana y disputó 453 partidos, entre oficiales y amistosos, según el registro histórico del FC Barcelona. Durante ese período conquistó 20 títulos oficiales: seis Ligas, seis Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
Con el paso de los años también asumió un papel de liderazgo dentro del vestuario hasta convertirse en uno de los capitanes del primer equipo.
Una salida que confirma el cambio de ciclo
La cesión al Ajax llega en medio de la reestructuración de la plantilla impulsada por Hansi Flick.
Aunque el Barcelona no ha detallado los motivos deportivos de la operación, la salida de Ter Stegen supone el fin de una de las etapas más prolongadas para un guardameta en el club y abre el camino a una nueva planificación en la portería azulgrana.
El acuerdo con el Ajax estuvo cerca de concretarse semanas atrás, pero permaneció detenido por cuestiones fiscales que finalmente quedaron resueltas, lo que permitió al jugador abandonar la concentración del equipo este viernes 31 de julio.
Ajax incorpora experiencia
El conjunto neerlandés suma a un portero con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y experiencia en competiciones como la Liga de Campeones y las principales ligas del continente.
Con 34 años y 44 partidos con la selección absoluta de Alemania, Ter Stegen afrontará un nuevo desafío en uno de los clubes históricos de Europa, que apuesta por su recorrido internacional para reforzar una posición clave de la plantilla.
El final de una etapa
La salida de Ter Stegen trasciende el mercado de fichajes porque marca el final de uno de los ciclos más exitosos para un portero en el Barcelona durante el siglo XXI.
Con su marcha, el club azulgrana pierde a uno de los futbolistas que marcaron la última década de la institución. El Ajax incorpora experiencia para su nuevo proyecto y el Barcelona abre una nueva etapa en una portería que durante 12 temporadas tuvo un dueño indiscutible.