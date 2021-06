Timothy Castagne vuelve con Bélgica tras operarse de 6 fracturas faciales

“De vuelta con el equipo. Timothy continuará su recuperación en nuestro capo base en Tubize”, informó la Federación en Twitter, donde difundió una foto del futbolista sonriente y con aparente buen aspecto.

La Federación no indicó que el jugador esté entrenando con el grupo y en principio se cuenta con que se pierda el resto del torneo.

Castagne, de 25 años y jugador del Leicester City, se golpeó violentamente la cara con Daler Kuzyaev en el minuto 27 del duelo entre Rusia y Bélgica el 12 de junio, en el que los diablos rojos se impusieron a los rusos por 3-0.

Fue sustituido por Thomas Meunier, que marcó el segundo tanto de los belgas y asistió a Romelu Lukaku en el tercero.

El jugador dijo después que confiaba en poder recuperarse para poder disputar la final de Wembley el 11 de julio si los Diablos Rojos llegaran a clasificarse.

“Si llegamos a la final, claro que podrá venir. Pero habrá que ver si podrá estar en el campo, lo dudo. Desde el punto de vista médico, necesita cuatro semanas”, dijo después el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

