Tiroteo cerca del campamento de la Selección de Inglaterra en Kansas City enciende las alarmas de seguridad del Mundial 2026

Un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado 6 de junio en Kansas City dejó al menos nueve personas heridas y obligó a un amplio despliegue policial en una de las ciudades que tendrá un papel importante durante el Mundial 2026.

El incidente se registró en la zona de Troost Avenue, a 5 kilómetros del lugar donde la selección de Inglaterra tiene su campamento base durante el torneo. Las autoridades iniciaron una investigación y, hasta el momento, no han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

De acuerdo con la Policía de Kansas City, tres mujeres sufrieron heridas de bala y otras seis personas fueron trasladadas a hospitales por lesiones vinculadas al suceso. Ninguna de las víctimas se encuentra en peligro de muerte, según los primeros reportes.

Aunque la delegación inglesa no estaba en la ciudad al momento del incidente, el hecho reavivó el debate sobre la seguridad en las sedes mundialistas. Kansas City también albergará los campamentos de Argentina, Países Bajos y Argelia, además de recibir partidos de las fases finales del torneo.

Seguridad reforzada para las selecciones

Las autoridades de Misuri anunciaron un refuerzo de las medidas de seguridad para las selecciones y aficionados que llegarán a la región durante el Mundial 2026, tras el tiroteo que dejó nueve personas heridas en Kansas City.

El incidente se suma a otros desafíos que han rodeado la organización del torneo en Estados Unidos, entre ellos cuestionamientos relacionados con temas migratorios y las condiciones climáticas en algunas sedes.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, las autoridades locales y la FIFA mantienen el compromiso de garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados en todas las ciudades anfitrionas.