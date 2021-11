Un autogol coloca a Croacia en Qatar 2022

Los rusos, que bajo Karpin no conocían la derrota -cinco victorias, un empate y un solo gol en contra-, se las prometían felices. Sólo hincaron la rodilla con el autogol del defensa Fiódor Kudriashov.

No obstante, Croacia demostró que sigue dependiendo demasiado de la “vieja guardia”. Modric y Perisic estuvieron bien en la primera parte, pero apenas aparecieron en los segundos 45 minutos. El cambio generacional tendrá que esperar.

Croatas y rusos, que se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial 2018 con victoria para los balcánicos en los penaltis, llegaban al partido tras golear a Malta (1-7) y a Chipre (6-0), respectivamente.

El técnico de los locales, Zladko Dalic, apostó por un equipo muy ofensivo con Modric, Vlasic y Perisic como principales responsables de romper la muralla rusa, aunque Kramaric era el jugador más adelantado.

Mientras, Karpin optó por un equipo más defensivo de lo habitual con dos medios centros -Fomin y Barinov- y tres centrales. Le sirvió sólo durante 80 minutos.

El partido estuvo marcado por el intenso aguacero que cayó sobre el estadio de Split durante todo el partido.

La primera jugada de gol salió de las botas de Modric, que bajó hasta la defensa para comenzar el ataque, que acabó con un remate franco en el corazón del área grande de Kramaric, que cabeceó incomprensiblemente a las manos de Safónov.

⭐️ One of the sport's biggest stars is set to play on its biggest stage again! @lukamodric10, the adidas Golden Ball winner at the last #WorldCup, has helped Croatia qualify for Qatar 2022 🎉@HNS_CFF | #WCQ pic.twitter.com/4ug51zfRBd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021