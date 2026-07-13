Un curioso souvenir: Por qué Haaland llevaba un mapache en su regreso a Noruega tras el Mundial

A pesar de haber sido eliminado del Mundial 2026 por Inglaterra en los cuartos de final, Erling Haaland aún da de qué hablar en las redes sociales, esta vez por su última ocurrencia durante su regreso a Noruega.

Tras la eliminación, la selección y el cuerpo técnico de Noruega regresaron este 13 de julio a Oslo. Sin embargo, quien acaparó la atención fue el delantero noruego de 25 años.

Varios videos en redes sociales mostraron el momento en que Haaland descendía del avión, pero lo que más llamó la atención fue que llevaba un mapache sujeto a una botella.

De hecho, el delantero bromeó en redes sociales al escribir que el mapache "lo había seguido a casa".

La publicación y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y, según el diario Marca, los usuarios descubrieron que no se trataba de un mapache real, sino de un objeto decorativo.

Según Marca, el jugador noruego adquirió el adorno en la tienda Wild Bill's Western, en Dallas, por un precio aproximado de US$750.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

El diario deportivo añade que el objeto ya está agotado en la tienda de Dallas.

Además del mapache, Haaland también fue visto con una de sus famosas bolsas, un accesorio que le gusta coleccionar. Según Marca, el bolso era de la marca Dolce & Gabbana.

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