Un error de Otamendi y el sorprendente Norwich vence al City de Guardiola

Los ‘Canaries’, que solo habían ganado uno de sus cuatro partidos anteriores esta temporada, sorprendieron a los de Pep Guardiola dejando los tres puntos en Carrow Road.

El Norwich se puso 2-0 arriba a los 28 minutos gracias a los tantos de Kenny McLean y Todd Cantwell, obligando al City a remontar.

Sergio Agüero puso la primera piedra para darle la vuelta al marcador, cuando perforó las redes del Norwich a los 45 minutos, justo antes de marcharse al descanso.

Con todo preparado en la segunda parte para una ofensiva ‘Citizen’ que volcase el juego contra la portería de los locales, Nicolás Otamendi cometió un error estrepitoso.

El argentino, que se había impuesto como titular en los últimos tres encuentros y que se espera que mantenga la titularidad debido a la lesión de Aymeric Laporte, se quedó dormido en la salida de balón. Emiliano Buendía, compatriota suyo, le robó la cartera y dejó el balón a Pukki para que hiciera su sexto gol en la competición, a uno de los ‘pichichi’ Agüero y Tammy Abraham, del Chelsea, que suman siete.

