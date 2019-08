El Manchester United condena los insultos racistas contra Paul Pogba

“Todo el mundo en el Manchester United está asqueado por los insultos racistas proferidos contra Paul Pogba la noche anterior y los condenamos categóricamente”, declararon este martes 20 de agosto los ‘Red Devils’ en un comunicado.

El campeón del mundo francés es el tercer jugador en Inglaterra en recibir insultos racistas la semana pasada en las redes sociales por fallar un penal, luego del joven atacante inglés del Chelsea Tammy Abraham y del marfileño Yakou Meite, que juega en la segunda división inglesa con el Reading.

“La gente que ha expresado estas opiniones no representa los valores de nuestro gran club y es alentador ver a la gran mayoría de nuestros aficionados condenar esto también en las redes sociales”, destacó el United.

Pogba recibió el lunes el apoyo de su compañero Marcus Rashford: “El Manchester United es una familia. @paulpogba es una parte enorme de esta familia. Si ustedes le atacan, nos atacan a todos”, tuiteó.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all… @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019