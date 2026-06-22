¿Un frasco? El “polémico” objeto hallado en la taquilla de Michael Olise previo a un partido de Francia del Mundial

La selección de Francia es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, debido principalmente a la cantidad de estrellas que tiene en su plantel.

Kylian Mbappé, Desiré Doué, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola son algunos de los jugadores de Francia, quienes también han mostrado un alto rendimiento en las competiciones de clubes.

Pero uno de los que más llama la atención, no solo por su calidad, sino por sus excentricidades, es Michael Olise. El extremo derecho del Bayern Múnich se ha convertido rápidamente en uno de los futbolistas más cotizados y valorados de los últimos tiempos.

Además, el francés también ha llamado la atención por varias peculiaridades relacionadas con su forma de ser, que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales.

Desde su actitud introvertida, pasando por curiosos rituales como arrastrar los pies antes de entrar al campo, hasta momentos peculiares que ha protagonizado con sus compañeros en el Bayern, Michael Olise se ha convertido en un personaje que despierta el interés de los internautas.

LA SUSTANCIA QUE CONSUME MICHAEL OLISE



Se filtró que en el vestuario, Michael Olise tenía una caja de Snus. Esto es un tabaco húmedo con nicotina de origen sueco y se consume introduciendo esas pequeñas bolsas entre las encías.



Ya en Crystal Palace también lo consumía. Y se… pic.twitter.com/q8QG4ZCf9L — José I. Araoz (@Gazpachen) June 22, 2026

Ahora, este 22 de junio, Olise ha vuelto a llamar la atención en redes sociales, esta vez por un "objeto polémico" encontrado en su taquilla.

Por lo general, en los vestuarios de los equipos están las taquillas, espacios donde los jugadores guardan desde ropa deportiva hasta artículos de higiene y otros objetos.

El diario AS afirmó este lunes que, dentro de la taquilla de Olise, donde se encontraban su camisola, un pequeño estuche e incluso una toalla, fue hallado, detrás de una pequeña bolsa azul, lo que parece ser un frasco.

De inmediato, usuarios en redes sociales comenzaron a afirmar que lo que tenía Olise en su taquilla era un bote de "snus".

Según medios como AS, el snus es un tabaco húmedo que contiene nicotina.

"Es de origen sueco y se consume introduciendo las bolsas entre las encías", señala el medio deportivo.

Usuarios en redes sociales indicaron que existe la creencia popular de que el "snus" mejora el rendimiento físico, pese a que es ilegal en varios países.

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