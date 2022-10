Un golazo y una asistencia de Messi: el PSG mantiene su ventaja como líder

Messi y Neymar fueron especialmente protagonistas, con un gol y una asistencia cada uno.

El Troyes, undécimo clasificado, se adelantó pronto en París, con un gol del bisauguineano Mama Baldé en el minuto 3.

En el 24, igualó el español Carlos Soler, tras un gran regate después de recibir una asistencia de Neymar, pero Baldé puso de nuevo por delante al Troyes en el 52.

Messi apareció entonces como el artífice de la reacción parisina, con un potente disparo con la zurda en el 55.

El astro argentino brindó luego una asistencia perfecta para que Neymar definiera a la perfección en el 62, poniendo ya por delante en el marcador al equipo local.

La ofensiva del PSG era total y las ocasiones se iban sucediendo una y otra vez. Una caída en el área de Soler fue castigada con penal y Mbappé se sumó a la fiesta, transformando esa pena máxima para firmar el cuarto de los suyos (77).

El Troyes dio emoción a los últimos minutos al acortar a 4-3 en el 88, con gol de Ante Palaversa, pero el marcador ya no se volvió a mover y los tres puntos se quedaron en París.

Mbappé sigue líder de la tabla de goleadores de la liga francesa, ahora con 11 dianas, seguido de Neymar, que suma 10.

Messi tiene 7 tantos en el campeonato francés de esta temporada, aunque teniendo en cuenta las demás competiciones los datos del argentino son de 12 dianas y 13 asistencias este curso, un buenísimo aval a apenas tres semanas del Mundial de Qatar.

This angle of Lionel Messi's goal for PSG. pic.twitter.com/EUw8I7x2Oi

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 29, 2022