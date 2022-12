Una agresión al portero del Melbourne City obliga a suspender un partido en Australia

Pero esta manifestación, que en un principio debía ser pacífica, se torció, con el lanzamiento de bengalas, una de las cuales impactó en la espalda de uno de los cámaras del partido, según medios locales.

Otra de ellas aterrizó a escasos metros de la portería defendida por Tom Glover, arquero del Melbourne City, que la devolvió hacia la grada en la que se encontraban aficionados del Melbourne Victory. La respuesta de éstos fue invadir el campo en dirección a Glover, uno de ellos lanzando un cubo de metal que impactó violentamente al arquero en el rostro, hiriéndolo.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022