“¡Va a la mitad de la portería!” La queja de Bellingham contra Pickford en la eliminación de Inglaterra

Jude Bellingham fue una de las figuras que más llamó la atención en la eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial 2026, pero principalmente por su conducta dentro del terreno de juego.

El jugador inglés mostró su frustración de varias formas luego de que la Albiceleste remontó el partido con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Ya se hizo viral el momento en que Bellingham golpea a un jugador argentino tras el partido. Ahora, en redes sociales se ha viralizado una nueva reacción del inglés después del primer gol de Argentina.

Tras el disparo de Fernández desde fuera del área, bastante difícil de atajar para Pickford, las cámaras enfocaron a Bellingham, quien ve la repetición en la pantalla gigante del estadio y, con los brazos abiertos, dice: «¡Va por la mitad de la portería!».

Posteriormente, el jugador vuelve a observar la jugada, dirige la mirada hacia Pickford y repite la frase: «¡Va por la mitad de la portería!».

Esto rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron de distintas maneras ante la actitud de Bellingham.

Mientras unos apoyaron al centrocampista al afirmar que el portero de Inglaterra estaba muy adelantado y que, por eso, no pudo reaccionar a tiempo al gol de Fernández, otros se burlaron de la reacción del inglés.

El partido de Bellingham fue bastante complicado, no solo por el resultado y la eliminación de su selección, sino también por la intensidad de los jugadores de Argentina, sumada a las decisiones tácticas de su entrenador, Thomas Tuchel, en los últimos minutos del encuentro.

Ahora, Argentina disputará su segunda final consecutiva del Mundial contra España el próximo 19 de julio.

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