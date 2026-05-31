VAR en el Mundial 2026 podrá intervenir en más jugadas: estos son los cambios del reglamento

El Mundial 2026 estrenará un VAR con mayores facultades de intervención, luego de que la IFAB aprobara cambios en el protocolo del árbitro asistente de video. Entre las novedades destaca la posibilidad de revisar infracciones cometidas antes de que el balón entre en juego en saques de esquina o tiros libres que deriven en goles, penaltis o sanciones disciplinarias.

Si el VAR detecta una infracción evidente, podrá recomendar una revisión en cancha. En caso de confirmarse la falta, el árbitro aplicará la sanción correspondiente y ordenará repetir la reanudación. Además, el sistema podrá intervenir en revisiones de segundas tarjetas amarillas y en decisiones relacionadas con saques de esquina.

El reglamento también incorpora cambios en el desarrollo de los partidos. Las pausas de rehidratación se realizarán a los 22 minutos de cada tiempo, mientras que los jugadores tendrán 10 segundos para abandonar el campo al ser sustituidos y cinco segundos para ejecutar laterales y saques de arco.

Otra de las novedades es la llamada Ley Vinicius, que contempla la expulsión de jugadores que hablen con rivales cubriéndose la boca, como medida para prevenir actos racistas. También serán expulsados los futbolistas que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra decisiones arbitrales.

Nuevas reglas que llegarán para quedarse

El Mundial 2026 servirá como escenario de prueba para varias de las modificaciones aprobadas por la IFAB, que busca modernizar el arbitraje y agilizar el desarrollo de los partidos. Tras el torneo, los organismos responsables evaluarán los resultados para determinar si estas medidas se incorporan de forma permanente en otras competiciones.

Además de ampliar las facultades del VAR, las nuevas disposiciones apuntan a reforzar el control disciplinario y reducir las pérdidas de tiempo dentro del campo. La Copa del Mundo se perfila así como un laboratorio para poner a prueba algunos de los cambios reglamentarios más relevantes de los últimos años en el fútbol internacional.