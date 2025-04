Video del penalti de Julián Álvarez fue alterado, según un análisis forense

El video que publicó la Uefa tras la polémica del penalti anulado a Julián Álvarez en la eliminatoria contra el Real Madrid en la Champions League sigue siendo cuestionado, esta vez llegó un informe forense encargado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid que asegura que el material que fue hecho público "es editado".

La unión de las peñas del Atlético de Madrid determina que tras el análisis forense realizado por "una reputada empresa" de peritaciones judiciales "se evidencia que el video en cuestión ha sido editado", se explica en un comunicado.

"No podemos dejar de señalar -añaden- la cínica actitud de la Uefa al retorcer a su antojo los hechos, intentando confundir a los aficionados al asegurar que el jugador tocó el balón dos veces (aportando el vídeo editado como prueba), bajo el argumento falaz de que ello permitía la anulación del gol. La realidad, que han intentado soslayar, es que el balón nunca se desplazó claramente, como taxativamente exige la norma", dice el argumento de las peñas.

Dentro de su comunicado la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid también realizó una petición expresa a la Uefa, en la que insta a la entidad a facilitar el video y audio originales "exponiendo de manera transparente cuáles fueron los motivos para editarlo".

Unión de Peñas del Atlético de Madrid pone en duda el video del penalti de Julián Álvarez de la Uefa

En caso la Uefa no muestre el video original, la unión de peñas señala que "no quedará más remedio que asumir mala fe por parte de la Uefa y no únicamente un clamoroso error por parte del árbitro y los responsables de la sala VOR", además considerarán que la competición ha sido adulterada, "toda vez que tampoco se ha tratado de resarcir el daño causado mediante la repetición de la tanda de penaltis".

"De no ser atendidas nuestras demandas, la Unión seguirá adelante hasta lograr que se esclarezca la verdad de lo acontecido, para lo que no dudaremos en acudir a la justicia ordinaria en amparo de nuestras legítimas reivindicaciones", finaliza el comunicado.

Un par de días después de publicada la postura de las peñas, el medio español Cadena Ser charló con uno de los peritos que estuvo involucrado en el análisis forense y este expresó lo siguiente.

José Luis Rivas indicó que "El video que sale de una cámara no es el original. Que esté manipulado no implica mala fe, entonces no podemos decir eso, pero de que no es el original de la cámara sí, obviamente está editado", dijo.

"Nosotros comprobamos si es o no original, no entramos y no analizamos como de bien o mal ha sido editado, lo que sí es cierto es que no es algo que sea habitual que en todos los puntos haya algo raro", expresó.