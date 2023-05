VIDEO | El penal que provocó la furia de Pep Guardiola con Haaland: “Tienes que tomarlo”

Del posible 3-0 a favor todo cambio en apenas unos segundos ya que llegó el 2-1 de la visita.

A falta de cinco minutos para el final, el City tuvo un penal que Gündoğan se perfiló a ejecutar, sin embargo, falló el tiro y el Leeds descontó en la jugada siguiente.

Aquello no le gustó a Guardiola que se mostró especialmente enfadado con el goleador noruego Erling Haaland por no haber ejecutado él la pena máxima y cederle el tiro a su compañero.

🗣️ “Erling, you had to take it”

/ “Vos tenías que tomarlo”.

Pep se enojó con Haaland por la decisión de cederle el penal a Gündogan.pic.twitter.com/2lNnGAGGyc

