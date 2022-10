VIDEO | ¡Gol y clasificación! Rubio Rubín anota en la victoria del Real Salt Lake y se clasifican a los playoffs de la MLS

Para el delantero de la Selección de Guatemala la anotación significó un reencuentro con el gol, ya que no había podido encontrar red con su equipo en los últimos tiempos.

Rubín arrancó como titular y perforó la red al minuto 48, la anotación fue el 2-0 parcial de la victoria 3-1 que el Real Salt Lake terminó por obtener ante un rival directo en la lucha por clasificar a los Playoffs.

La primera anotación del partido la hizo Jefferson Savarino al 19′, Rubio puso el 2-0 al 48′ y Bode Davis selló la victoria al marcar el 3-0 al 82′. Para la visita descontó Dairon Asprilla al minuto 87.

El próximo rival del Real Salt Lake será el Austin Football Club, de avanzar rondas el equipo del guatemalteco podría llegar a enfrentarse al Galaxy o al LAFC.

So much goodness in one video #RSLvPOR | #DecisionDay pic.twitter.com/Zk6gpW3IRG

— Real Salt Lake (@realsaltlake) October 9, 2022