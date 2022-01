VIDEO | Haaland se la tira al Dortmund: “El club me está pesionando para que tome una decisión”

Ante el interés de la élite europea, Barcelona, Real Madrid, FC Bayern o Manchester City, Erling dijo que: “En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro”.

“Eso es lo que ellos quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro”, prosiguió.

Siguiendo la misma línea de centrarse en la pelota, Haaland finalizó reconociendo: “No voy a tomar ya la decisión. Estamos en un momento difícil con muchos partidos. Yo solo quiero jugar el futbol y no puedo decidir nada ahora”.

Por si solas esas declaraciones quizá no dicen mucho, sin embargo, el CEO del BVB, Hans-Joachim Watzke no se quedó indiferente y de manera inmediata a los dicho por el goleador de moda refirió que: “Es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling. Pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”.

En 13 apariciones esta temporada para el Borussia en la Bundesliga, el romperredes ha firmado 15 dianas, 5 asistencias y de tres penales que ha tirado, ha convertido los tres.

Además según reporta MARCA, Haaland tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2024 y deberá decidir su futuro antes del 31 de este mes por lo cual el equipo solicitó una reunión con su padre y su representate, Mino Raiola.

Añade también el diario español que existe una cláusula de 75 millones de euros que cualquiera que quiera hacerse con sus goles deberá pagar.

Esta cifra no está estipulada en su contrato, de acuerdo con información del BILD alemán esta es un acuerdo verbal que existe con todos los jugadores de ese equipo desde que Mario Gotze se cambió al FC Bayern. Lo hicieron así para que ese mismo caso no se repita.