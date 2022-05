Video: La confesión que Marcelo le hizo a su compañero Lucas Vázquez sobre su futuro en el Real Madrid

El partido del próximo 28 de mayo no será uno más para Marcelo, que tras conquistar el campeonato local se convirtió en el futbolista más laureado del club. No por el hecho de volver a jugar otra final, sino porque, según sus propias palabras, será el último con la camiseta de la Casa Blanca.

Así se lo confirmó a su compañero Lucas Vázquez durante el último duelo de La Liga el cual terminó en empate a cero contra el Betis. Mientras esperaba su momento para ingresar desde el banco, las cámaras del programa El Día Después captaron el momento justo en el que ambos jugadores hablaban sobre el tema.

“Ya, pero si tú ya hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más… Ya, y que no lo sabes…”, le decía Vázquez a Marcelo en una charla íntima que mantenían mientras veían al resto de sus compañeros en acción, según una lectura de labios que pudo hacer el medio en cuestión.

En otra parte de la conversación, en la que se los pudo ver serios hablando del tema, el brasileño le respondió: “Porque el club no me va a renovar… he sido un p… ejemplo”, entendiendo que siempre estuvo a disposición y fue fiel al club durante los 16 años que vistió de blanco. “Es que es una pasada tío. No somos… no somos conscientes. Pero no es fácil el momento (de la despedida)”, sentenció el futbolista español.

Después de pedirle absoluta discreción, Marcelo hizo silencio hasta que finalmente Carlo Ancelotti le dio la oportunidad de entrar a los 57 minutos por Ferland Mendy. A sus 34 años, el hombre con más títulos de la historia del Real Madrid (con 24, uno más que el mítico Paco Gento) dejará en principio el club cuando finalice su contrato el próximo 30 de junio y todo parece indicar que regresará a jugar a Brasil.

El lateral derecho fue ovacionado cuando ingresó al campo y tras el pitazo final se despidió de la afición en el Santiago Bernabéu con un brazo levantado y el otro en el corazón. Sin embargo, todavía tendrá la posibilidad de darle una alegría más a los fanáticos cuando este sábado diga presente en el Stade De París para disputar la final de la Champions League.

El brasileño, que llegó al Real Madrid en 2006 procedente del Fluminense, estaba empatado en la lista histórica de títulos del conjunto merengue con la leyenda Francisco Paco Gento, pilar en las décadas de 1950 y 60 y que falleció en enero pasado a los 88 años.

Éste último fue el sexto título de la Liga de España para Marcelo, quien también cuenta con cuatro coronas de la Liga de Campeones, cuatro del Mundial de Clubes, tres Supercopas de la UEFA, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.

El veterano zaguero perdió la condición de titular esta temporada y recibió escasos minutos de acción. Sólo le tocó ingresar como titular cuando el técnico Carlo Ancelotti decidía darle descanso a sus titulares. En total sólo disputó cinco partidos saliendo en el once inicial.