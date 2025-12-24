Video: La magistral asistencia de Cristiano Ronaldo en la goleada del Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su clase en la AFC Champions League Two con una asistencia de lujo para João Félix en la goleada 5-1 de Al Nassr sobre Al Zawraa.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Riyadh SC at Al-Awwal Park in Riyadh on September 20, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su clase en la AFC Champions League Two con una asistencia de lujo para João Félix.(Foto Prensa Libre: AFP).

Este miércoles 24 de diciembre, Al Nassr confirmó su condición de favorito en la AFC Champions League Two tras golear 5-1 al Al Zawraa en la última jornada del Grupo D.

El conjunto saudí, que tiene a Cristiano Ronaldo como su máxima figura, avanzó a los octavos de final con puntaje perfecto, consolidándose como uno de los grandes candidatos al título.

El partido, disputado en el Al Awal Park, fue un monólogo del equipo árabe desde el inicio. En la primera mitad, los locales marcaron cuatro goles: Kingsley Coman abrió la cuenta al minuto 12, seguido por Wesley al 19, Abdulelah Al-Amri al 29 y João Félix al 44.

El tanto del portugués llegó tras una asistencia magistral de Cristiano Ronaldo, quien, aunque no anotó, dejó una pincelada de calidad: un pase elevado que João definió con un globito perfecto, desatando la euforia en las gradas.

En el complemento, Gbadamosi descontó para Al Zawraa al 50, pero Coman selló su doblete y el 5-1 definitivo al 56. Con este resultado, Al Nassr cierra la fase de grupos como líder absoluto y se perfila como uno de los equipos más sólidos del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Al Nassr?

El próximo compromiso de Cristiano Ronaldo será este sábado 27 de diciembre, cuando Al Nassr reciba al Al-Okhdood por la Liga Saudí. El encuentro está programado para las 8.50 horas de Guatemala.

