VIDEO | La reacción de Lionel Messi al intento de Migue Granados de tocar su pierna: “Es como la Mona Lisa”

Antes que el entrevistador se acercara a la pierna del “10” argentino, estos hablaban sobre los tatuajes que el delantero luce en su extremidad izquierda: “Me lo hice porque no me gustaba lo que tenía, me lo había hecho en un momento que me lo hice por hacer. Lo transformé un poco, fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Me tendría que dar otra pasada pero ya a esta altura”, comentaba.

En ese instante, fue que Migue Granados acercó su mano a la pierna de Messi en un intento de tocar el tatuaje pero el jugador del Inter Miami reaccionó de manera divertida al impedir que el entrevistador lograra su objetivo.

El clip no tardó en volverse viral, y cientos de personas utilizaron las redes sociales para compartir su opinión sobre los tatuajes de Messi y la singular acción de Migue Granados.

Sobre la misma charla, Messi aprovechó a reírse del tatuaje de Granados al decirle que era “horrible también“. Posterior a la entrevista, Migue admitió estar muy “nervioso” por tener a Lionel enfrente y dijo entre risas que su pierna era “como tocar la Mona Lisa, hay una valla energética que no te deja“.

“Migue granados dijo algo que la mayoría pensamos pero nunca decíamos el tatuaje de la pierna de Messi es horrible”, dijo un usuario de X.

Lionel Messi salió lesionado del último partido con el Inter Miami en la MLS, y su técnico el argentino Tata Martino adelantó que no estará presente en el duelo ante el Orlando City.