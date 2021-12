VIDEO | Luis Suárez explotó contra Simeone después de que lo cambió contra el Sevilla: “Pelo…. de mi….”

“Pelo…., pedazo de m….., siempre igual”, es lo que supuestamente se le puede apreciar al goleador rojiblanco.

Además una vez llegado al banco, el ariete toma asiento pero se desprende de sus medias y las avienta por un lado mientras se cubre el rostro.

El tiempo durante el desarrollo del partido quizá le daría la razón a Suárez puesto que iban 1-1, Iván Rakitic con un zapatazo clavó el primero a los siete minutos y después al treinta y tres empató Felipe para los rojiblancos.

Posteriormente, Lucas Ocampos terminó por aventajó a los hispalenses una vez más cuando faltaban dos minutos para el final del partido.

Esta temporada Luis Suárez registra 17 partidos, siete goles, una asistencia y cuatro amarillas.

🚨| Luis Suárez’s words when he got taken off were supposedly addressed to Diego Simeone. [MD] pic.twitter.com/Hn2SRMH2eD

